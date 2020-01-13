В Воронеже ликвидировали 19 несанкционированных елочных базара

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:58:12+03:00

Рейды проходили накануне Нового года во всех районах города

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В мэрии подвели итоги работы по пресечению несанкционированных елочных базаров. Совместные рейды сотрудников управ и полицейских по их выявлению проходили в течение декабря во всех районах города.

Как рассказал руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов, в ходе этих проверок ликвидировали 19 незаконных торговых точек. На нарушителей составили 22 протокола, которые рассмотрят на административных комиссиях. У подпольных продавцов изъяли 367 елок. Деревья направили на ответственное хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU