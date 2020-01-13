2020-01-13T16:22:11+03:00
Общество

В Воронеже в этом году начнут ремонтировать проспект Революции

И завершат ремонт площади Победы
Татьяна МИСТЮКОВА
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Руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Максим Зацепин.Руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Максим Зацепин.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронежской области в этом году планируется благоустроить 101 дворовую территорию и 10 общественных пространств в 23 населенных пунктах. Об этом на планерке в правительстве области рассказал руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Максим Зацепин.

Кроме того, по соответствующей программе на 2019-2020 гг. должны переселить в общей сложности 371 человека, которые проживают в 12 аварийных многоквартирных домах. На данный момент из этого количества осталось расселить, по словам Максима Зацепина, 145 человек из шести многоквартирных домов. Они получат новое жилье за счет средств федерального и регионального бюджетов.

- На этот год нам выделено из федерального бюджета 720 миллионов рублей. Это практически равнозначная сумма по сравнению с прошлым годом. В программу по переселению вошли дома, расположенные в Семилукском, Павловском, Новохоперском, Бутурлиновском районах, Борисоглебске.

Также федеральный бюджет выделит региону субсидию почти в 50 млн рублей на строительство системы водоснабжения в поселке Перелешинский Панинского района и станции водоподготовки в поселке Есипиво Терновского района. Торги на строительство обоих объектов должны состояться весной. Еще более 200 миллионов выделены на проектирование и строительство систем водоснабжения в Лискинском, Новохоперском, Воробьевском и др. районах (всего 18 районах области).

Помимо этого, по словам Максима Зацепина, в текущем году в Воронеже завершится ремонт площади Победы, парка «Орленок» и начнется ремонт проспекта Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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