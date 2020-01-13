В Воронеже в этом году начнут ремонтировать проспект Революции
В Воронежской области в этом году планируется благоустроить 101 дворовую территорию и 10 общественных пространств в 23 населенных пунктах. Об этом на планерке в правительстве области рассказал руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Максим Зацепин.
Кроме того, по соответствующей программе на 2019-2020 гг. должны переселить в общей сложности 371 человека, которые проживают в 12 аварийных многоквартирных домах. На данный момент из этого количества осталось расселить, по словам Максима Зацепина, 145 человек из шести многоквартирных домов. Они получат новое жилье за счет средств федерального и регионального бюджетов.
- На этот год нам выделено из федерального бюджета 720 миллионов рублей. Это практически равнозначная сумма по сравнению с прошлым годом. В программу по переселению вошли дома, расположенные в Семилукском, Павловском, Новохоперском, Бутурлиновском районах, Борисоглебске.
Также федеральный бюджет выделит региону субсидию почти в 50 млн рублей на строительство системы водоснабжения в поселке Перелешинский Панинского района и станции водоподготовки в поселке Есипиво Терновского района. Торги на строительство обоих объектов должны состояться весной. Еще более 200 миллионов выделены на проектирование и строительство систем водоснабжения в Лискинском, Новохоперском, Воробьевском и др. районах (всего 18 районах области).
Помимо этого, по словам Максима Зацепина, в текущем году в Воронеже завершится ремонт площади Победы, парка «Орленок» и начнется ремонт проспекта Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU