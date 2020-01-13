2020-01-13T16:09:05+03:00
Происшествия

Воронежские полицейские показали фоторобот мужчины, который приставал к 11-летней девочке

На вид подозреваемому от 50 до 55 лет
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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В Воронеже ищут неизвестного мужчину, который приставал к 11-летней девочке на улице Космонатов. Как говорят в ГУ МВД по Воронежской области, он совершил в ее отношении "иные действия сексуального характера". В региональном СУ СК РФ уточняют: "продемонстрировал половой орган". Инцидент произошел 23 ноября.

На вид мужчине 50-55 лет, его рост - 180-185 см. Он плотного телосложения. Был одет в толстовку с капюшоном бордового цвета, темно-синие штаны. Также на нем была темная обувь и вязаная шапка черного цвета.

Любую информацию, касающуюся этого человека, можно сообщить по телефонам 269-68-51, 8-961-617-89-85 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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