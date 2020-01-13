2020-01-13T15:38:26+03:00
Общество

В Воронеже снегоуборщик случайно демонтировал велопарковку

Водитель тяжелой машины не заметил металлическую конструкцию
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кадр из видео.Кадр из видео.
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В соцсетях обсуждают видео, на котором снегоуборщик сбивает металлическую конструкцию. Инцидент произошел ночью напротив торгового центра "Галерея Чижова". Трактор сгребает снег, а потом во время движения задним ходом задевает велопарковку.

- На парковочном пространстве размещена несанкционированная конструкция, которую механизатор ввиду ограниченности пространства и темного времени суток не заметил, - прокомментировал представитель пресс-службы городской администрации. - Работать на крупногабаритной технике в стесненных условиях, действительно, очень сложно. Техника повреждений не получила, а конструкция, которая не должна располагаться в этом месте, в любом случае была бы демонтирована.

Автор видео отметил, что парковка принадлежит спортивному магазину тренажеров и велосипедов. Представитель магазина сообщил:

- Установлена она законно. Стояла исключительно для инфраструктуры, никакой рекламы не несла. И в администрации она имеет свой локальный кадастровый номер.

На вопрос о том, планирует ли руководство магазина подать претензию на водителя снегоуборщика, наш собеседник ответить затруднился.

Снегоуборщик сбил ограждение. Воронеж.Видео: Александр Щеблыкин

ИСТОЧНИК KP.RU

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