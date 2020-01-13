Под Воронежем два лыжника провалились под лед водохранилища

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:52:05+03:00

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В воскресенье, 12 января, около полудня в селе Чертовицы Рамонского района двое мужчин 43 и 50 лет на лыжах ехали по окраине водохранилища. Они не учли, что лед не окреп, да и в принципе не мог стать твердым за считанные дни снегопада при дневной температуре около нуля. Риск не оправдался, оба провалились под лед.

Свидетели ЧП позвонили спасателям, специалисты региональной аварийно-спасательной службы приехали и бросились на помощь. Старший лыжник к тому времени сумел самостоятельно выбраться из полыньи, младший барахтался в воде, его вытащили на твердую поверхность. Мужчин отвезли в больницу, их госпитализировали. Диагноз обычный в таких ситуациях - переохлаждение.

В ГО и ЧС Воронежа для сведения ретивых лыжников и рыбаков сообщают, что 13 января толщина льда на воронежском водохранилище такая:

- в районе Северного моста - 10 см;

- Чернавского - от 0 до 7 см;

- Алых парусов - 13 см;

- ВОГРЭС - от 0 до 7 см;

- парка «Дельфин» - 11 см;

- Адмиралтейской площади - 4 см;

В Масловском затоне лед достигает 15 сантиметров. Промоины есть под всеми мостами, а также по всему водоему.

Между тем безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; для катка 12 см и более; для пешей переправы 15 см и более. А температура воды даже +2 - +3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут.

Также спасатели напоминают, что прочный лед - прозрачный, с зеленоватым или синеватым оттенком. На открытом бесснежном пространстве он всегда толще.

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ИСТОЧНИК KP.RU