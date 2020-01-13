Роспотребнадзор потребовал закрыть шумный магазин "Красное и белое" в Воронеже
Представители Роспотребнадзора наведались в магазин "Красное и белое" на улице Шишкова. Обслуживает его фирма "Альфа Владимир".
Как сообщают в Центральном районном суде (туда после проверки поступил административный материал) в магазине нашли нарушения. Касаются они требований к погрузочно-разгрузочным работам. В Роспотребназдоре предположили, что магазин может быть причиной превышения допустимого уровня шума. Это, в свою очередь, может сказаться на здоровье жильцов дома.
Юрлицу грозит штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU