Роспотребнадзор потребовал закрыть шумный магазин "Красное и белое" в Воронеже

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:07:16+03:00

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Представители Роспотребнадзора наведались в магазин "Красное и белое" на улице Шишкова. Обслуживает его фирма "Альфа Владимир".

Как сообщают в Центральном районном суде (туда после проверки поступил административный материал) в магазине нашли нарушения. Касаются они требований к погрузочно-разгрузочным работам. В Роспотребназдоре предположили, что магазин может быть причиной превышения допустимого уровня шума. Это, в свою очередь, может сказаться на здоровье жильцов дома.

Юрлицу грозит штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU