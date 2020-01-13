2020-01-13T12:56:57+03:00
Происшествия

Воронежец работал наркокурьером за криптовалюту

Теперь ему предстоит провести четыре года в тюрьме
Олег ИВАНОВ
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Центральный районный суд приговорил 27-летнего воронежца к четырем годам колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в продаже наркотиков в интернете.

В конце октября 2018 года в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик» полицейские задержали парня, когда тот оборудовал тайник. Во время личного досмотра у него нашли около 20 свертков с наркотиками.

- Эксперты-криминалисты заключили, что в представленных на исследование образцах находится синтетический наркотик, производный от N-метилэфедрона, по 0,5 грамма в каждом пакетике, - подтвердили в ГУ МВД по Воронежской области.

Жилище воронежца обыскали и там нашли еще один сверток. Его парень хранил для личного употребления. Также в квартире обнаружили банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и упаковочные материалы.

Со своими соучастниками мужчина общался с помощью специальной программы-мессенджера. Деньги ему переводили в криптовалюте. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину, а также указал места, куда прятал наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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