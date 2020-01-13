Житель Воронежской области убил знакомого за оскорбление родителей

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:46:01+03:00

Теперь ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения

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Алкогольный вечер в поселке Елань-Коленовском закончился убийством. Подробности рассказали в СУ СК РФ по Воронежской области.

37-летний местный житель пришел к 39-летнему соседу. Распечатали несколько бутылок. Однако общение не задалось. Хозяин оскорбил гостя и даже высказался о его родителях. Тот схватил нож и ударил собутыльника в грудь. Тот скончался на месте.

- На предварительном следствии обвиняемый частично признал вину, - комментируют следователи. - Собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий. Утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU