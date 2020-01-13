2020-01-13T12:30:38+03:00
Общество

Воронежцы в новогодние праздники стали тратить больше денег на еду с доставкой

Зато в начале 2020-го автомобилисты стали меньше тратить на детали
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Что покупали воронежцы в новогодние праздники, решили выяснить аналитики Яндекс.Кассы. Оказалось, что с 1 по 8 января 2020 года средний чек за большую часть из этих товаров увеличился по сравнению с первыми днями января 2019-го. На что же мы стали больше тратить денег?

Например, на еду с доставкой. Средний чек составил 1582 рубля — это на 54% выше, чем в первые январские дни прошлого года. Видимо, воронежцы решили, что в праздники можно себя побаловать и не готовить самостоятельно.

Средний чек за онлайн-игры составил 466 рублей, за билеты в кино, театры, музеи и на концерты - 1005 рублей. Некоторые горожане также занимались образованием - за онлайн-курсы и мастер-классы люди платили в среднем по 2053 рубля, за услуги образовательных учреждений - по 2340 рублей. Не забывали и о детях - средний платеж горожан за игрушки вырос на 47% и составил 2526 рублей.

С другой стороны горожане стали экономить на бытовой технике: покупатели расходовали в среднем по 3227 рублей. Годом раньше этот показатель был на 29% выше. Также в январские каникулы автовладельцы из Воронежа расходовали на запчасти и аксессуары для машин в среднем по 1880 рублей. Это на 42% меньше, чем в первых числах 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем два лыжника провалились под лед водохранилища
Молодой воронежец отдал деньги за несуществующую "Приору"
Вопросы развития юношеского бокса в Воронежской области – на контроле регионального парламента
За выходные с улиц Воронежа вывезли 650 грузовиков со снегом
Наиболее ответственно за капремонт платят жители Левобережного района Воронежа
Воронежский «Факел» расстался с одним из защитников
Роспотребнадзор потребовал закрыть шумный магазин "Красное и белое" в Воронеже
Воронежец работал наркокурьером за криптовалюту
В Воронежской области поставят памятник танку, построенному на деньги Михалкова и Маршака
Житель Воронежской области убил знакомого за оскорбление родителей
Воронежцы в новогодние праздники стали тратить больше денег на еду с доставкой
В Воронеже с крыш сбивают сосульки