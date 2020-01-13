Воронежцы в новогодние праздники стали тратить больше денег на еду с доставкой

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:30:38+03:00

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Что покупали воронежцы в новогодние праздники, решили выяснить аналитики Яндекс.Кассы. Оказалось, что с 1 по 8 января 2020 года средний чек за большую часть из этих товаров увеличился по сравнению с первыми днями января 2019-го. На что же мы стали больше тратить денег?

Например, на еду с доставкой. Средний чек составил 1582 рубля — это на 54% выше, чем в первые январские дни прошлого года. Видимо, воронежцы решили, что в праздники можно себя побаловать и не готовить самостоятельно.

Средний чек за онлайн-игры составил 466 рублей, за билеты в кино, театры, музеи и на концерты - 1005 рублей. Некоторые горожане также занимались образованием - за онлайн-курсы и мастер-классы люди платили в среднем по 2053 рубля, за услуги образовательных учреждений - по 2340 рублей. Не забывали и о детях - средний платеж горожан за игрушки вырос на 47% и составил 2526 рублей.

С другой стороны горожане стали экономить на бытовой технике: покупатели расходовали в среднем по 3227 рублей. Годом раньше этот показатель был на 29% выше. Также в январские каникулы автовладельцы из Воронежа расходовали на запчасти и аксессуары для машин в среднем по 1880 рублей. Это на 42% меньше, чем в первых числах 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU