В Воронеже с крыш сбивают сосульки

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:11:05+03:00

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К очистке скатных крыш от снега сотрудники УК приступили еще в выходные. В воскресенье альпинисты с помощью автовышек освободили от наледи карнизы домов в центре города, на улицах ул. Чебышева, д. 8; проспект Революции, д. 23, 44, 45, 52; Московский проспект, д. 6, 7, 10; ул. Плехановская, д. 41, 43, 45, 47; ул. 20 Лет Октября, д. 88 и других. Предварительно территорию огораживают сигнальными лентами, а внизу рабочий предупреждает пешеходов.

Сегодня, 13 января, работы пройдут в Коминтерновском районе по адресам: Московский пр-т 3,5,8,10,12,42. Машиностроителей 15,23,27,35,43 9 Января, 154,156,160,162,186,192,196, 202,204,208,210,212,214,216,218,220,222,224,226,228,230,232,236,238,240.

В Центральном районе на ул. Плехановская, 2, 4, 12, 18, 20, 40, 42, 44, 46, 46, 50, 52, 54, 54, 60, 62; Площадь Ленина, 8, 9, 14, 15, ул. Дзержинского, 16; ул. Пушкинская, 7; Фридриха Энгельса, 7; ул. Мира, 1, 3, 2, 4, 6; ул. Кольцовская, 4, 5, 7. В Ленинском районе на ул. Кольцовская, 37/1,37/2,39,41,56,66,68; 9 Января, 49; ул. 20 лет Октября, 105; ул. К. Либкнехта, 32; ул. Кирова, 3,пл. Ленина, 3, 5; ул. Моисеева, 1, 3; ул. Ворошилова, 2, ул. Кольцовская, 82.

Обращайте внимание на предупреждающие знаки и будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU