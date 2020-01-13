2020-01-13T11:38:43+03:00
Общество

В Воронеже после ремонта коллектора вновь восстановят движение на улице Димитрова

Спецтехника частично располагались на проезжей части, создавая затруднения для автомобилистов
Олег ИВАНОВ
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Во время новогодних праздников в районе остановки общественного транспорта «Волгоградская» обрушился свод железобетонного трубопровода диаметром 600 мм. Чтобы вновь запустить в работу участок канализационного коллектора на улице Димитрова, был вырыт пятиметровый котлован. При этом местные жители не остались без воды - была установлена мобильная перекачивающая станция.

- На объекте работали сразу три бригады специалистов и 8 единиц техники. Чтобы восстановить пропускную способность коллектора, потребовалось переложить 23 метр трубопровода. Этот «съеденный» коррозией отрезок сети заменили на полиэтиленовый, со сроком службы около 50 лет, - рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов.

Сейчас завершаются работы по благоустройству территории. Полностью открыть движение в районе остановки «Волгоградская» планируется уже в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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