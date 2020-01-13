В Воронежской области спустя год поймали серийного домушника

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:25:23+03:00

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В начале 2019 года в доме 55-летнего жителя Поворинского района некто выбил оконную раму и похитил дрель, шуруповерт и другие электроинструменты, а также алюминиевую посуду. В мае 2019 пострадала уже 48-летняя хозяйка другого дома. При этом преступник работал по аналогичной схеме. Всего было совершено пять подобных краж! Основной целью каждый раз становились изделия из алюминия и меди.

Полицейские первым делом прошли по пунктам приема цветного металла. Однако похищенных вещей не обнаружили. Однако не давно оперативники получили информацию, что похожие по описаниям предметы сдавал 28-летний местный житель.

Парня задержали. Он признался, что продавал похищенные вещи, когда ему требовались деньги. Электроинструментом мужчина какое-то время пользовался сам - он занимался отделочными работами, но через несколько месяцев также отдал его приятелям. О том, что техника краденая, жители Поворино не подозревали.

Сейчас вор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU