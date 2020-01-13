В Воронеже закрыли подпольный цех с миллионами поддельных сигарет
В Воронеже полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии закрыли подпольный цех, где шло производство фальсифицированной табачной продукции. Размах предприятия поражает. Стражи порядка обнаружили 1,8 миллиона сигарет, упаковочную бумагу с логотипом известной марки и соответственно оборудование для формирования пачек и блоков.
Осенью 2019 года «предприниматели» приобрели табак, комплектующие и оборудование для производства сигарет с фильтром. Свой мини-завод они открыли в складском помещении на территории промышленной зоны в Ленинском районе Воронежа.
- В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU