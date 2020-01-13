В Воронеже закрыли подпольный цех с миллионами поддельных сигарет

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:54:22+03:00

Вопрос в том, куда поставляли такие объему подделок? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

У «предпринимателей» было все необходимое оборудование для формирования пачек и блоков

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В Воронеже полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии закрыли подпольный цех, где шло производство фальсифицированной табачной продукции. Размах предприятия поражает. Стражи порядка обнаружили 1,8 миллиона сигарет, упаковочную бумагу с логотипом известной марки и соответственно оборудование для формирования пачек и блоков.

Осенью 2019 года «предприниматели» приобрели табак, комплектующие и оборудование для производства сигарет с фильтром. Свой мини-завод они открыли в складском помещении на территории промышленной зоны в Ленинском районе Воронежа.

- В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU