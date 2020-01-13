2020-01-13T08:41:57+03:00
Общество

В Воронеже сняли на видео нападение стаи бродячих собак

Сразу три-четыре животных агрессивно подбежали к женщине
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Такое количество собак без присмотра действительно пугаетТакое количество собак без присмотра действительно пугаетФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Жительница Воронежа Елена Алексеева в социальных сетях рассказала, что на днях решила снять несколько видео для управы Левобережного района, чтобы продемонстрировать проблему большого количества бродячих собак в местных дворах. По словам девушки, этих животных чересчур много, и они агрессивные.

Автор не подозревала, что во время съемки собаки кинутся на нее прямо во дворе. На кадрах видео запечатлено, как сразу три-четыре животных, хотя вокруг гуляло их и еще больше, подбегают к жительнице Воронежа со всех сторон, начинают прыгать вокруг нее и яростно лаять. Любой человек испугался бы, попав в такую ситуацию.

- Не может быть такого, чтобы животные, угрожающие жизни и здоровью людей, были нерешаемой проблемой. Ощущение, что именно наши власти не хотят эту проблему решать. Но проблема есть. И похоже, она приняла слишком серьезные масштабы. Сначала эти стаи разрывали кошек и более слабых собак, сейчас они реально кидаются на людей. И не где-то, а средь бела дня во дворе дома и рядом со школой. Непонятна позиция самой школы, я видела, как собаки бросаются на детей именно на территории школы. Ощущения средневековья, а не 21 века, - признается Елена Алексеева.

Бродячие собаки рядом со школой во дворе дома в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Воронежа мужчина выгуливал на поводке лисицу
Женщина из Воронежской области перевозила приемного сына в багажнике и пыталась утопить
В Воронеже девушка ударом каратэ снесла голову чужому снеговику
В Воронеже сняли на видео нападение стаи бродячих собак
В Воронеже в ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей
Воронежский «Факел» подписал контракт с молодым футболистом из московского «Динамо»
В воронежском жилом комплексе нарисовали портрет адмирала Колчака
Воронежцев пригласили на «Книжную ночь Гарри Поттера»
Жительница Воронежской области поставила на учет иностранных родственников и попала под уголовное дело
Синоптики рассказали, сколько снег продержится в Воронеже
Воронежец лишился 98 тысяч во время продажи автомобиля
В Воронежской области мужчина пытался выдать 5 кг наркотиков за мусор
В Воронеже разобрали второй пролет виадука на 9 Января
В мэрии рассказали о борьбе с последствиями снегопада в Воронеже