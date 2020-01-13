В Воронеже сняли на видео нападение стаи бродячих собак

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:41:57+03:00

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Жительница Воронежа Елена Алексеева в социальных сетях рассказала, что на днях решила снять несколько видео для управы Левобережного района, чтобы продемонстрировать проблему большого количества бродячих собак в местных дворах. По словам девушки, этих животных чересчур много, и они агрессивные.

Автор не подозревала, что во время съемки собаки кинутся на нее прямо во дворе. На кадрах видео запечатлено, как сразу три-четыре животных, хотя вокруг гуляло их и еще больше, подбегают к жительнице Воронежа со всех сторон, начинают прыгать вокруг нее и яростно лаять. Любой человек испугался бы, попав в такую ситуацию.

- Не может быть такого, чтобы животные, угрожающие жизни и здоровью людей, были нерешаемой проблемой. Ощущение, что именно наши власти не хотят эту проблему решать. Но проблема есть. И похоже, она приняла слишком серьезные масштабы. Сначала эти стаи разрывали кошек и более слабых собак, сейчас они реально кидаются на людей. И не где-то, а средь бела дня во дворе дома и рядом со школой. Непонятна позиция самой школы, я видела, как собаки бросаются на детей именно на территории школы. Ощущения средневековья, а не 21 века, - признается Елена Алексеева.

Бродячие собаки рядом со школой во дворе дома в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU