В Воронеже в ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей

12 Янв. 2020 2020-01-12T20:02:33+03:00

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В Воронеже у дома №124 на улице Димитрова произошла жуткая авария. По предварительным данным, в 15.55 водитель автомобиля «Датсун», 37-летний житель Бобровского района, выполнял разворот и врезался в «Хендай Тусон», за рулем которого был 29-летний житель Новохоперского района. Оба автомобиля ехали в сторону улицы Волгоградской.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате ДТП пострадали пассажирки «Датсун» - восьмилетняя девочка и 38-летняя женщина, а также пассажиры «Хендай» - трехлетняя девочка и годовалый мальчик. Дети находились в удерживающих устройствах.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU