В воронежском жилом комплексе нарисовали портрет адмирала Колчака

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:03:26+03:00

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В Воронеже на территории жилого комплекса «Адмирал» на улице Кривошеина появилось граффити с изображением адмирала Александра Колчака. Портрет нарисовали на вентиляционных блоках. Также художник украсил территорию видами Арктики, на которых можно увидеть и корабль, и пингвинов на льдине, и даже белого медведя. Это весьма символично. Ведь знаменитый флотоводец, ученый-океанограф и полярник занимался исследованием Северного-Ледовитого океана и даже был признан лучшим офицером экспедиции, в которой участвовал в 1900 году. За проделанную работу его также наградили орденом и избрали членом Российского географического общества.

Александр Колчак участвовал в Русско-японской и Первой Мировой войнах. Но вошел в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны. Он занимал пост Верховного правителя России, а также был Верховным главнокомандующим Русской армией. Из-за этого фигура офицера до сих пор вызывает споры. 7 февраля 1920 года Александра Колчака расстреляли по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU