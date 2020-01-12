Жительница Воронежской области поставила на учет иностранных родственников и попала под уголовное дело

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:02:34+03:00

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На жительницу Калачеевского района возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 12 января.

Так, в августе прошлого года женщина обратилась в отделение по вопросам миграции, для того, чтобы поставить на регистрационный учет по месту пребывания в ее доме четверых своих родственников из Республики Казахстан. При этом местная жительница не собиралась предоставлять им свою жилплощадь. Родственники сразу сняли в аренду другую квартиру.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Теперь женщине грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU