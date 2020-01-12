2020-01-12T15:15:49+03:00
Общество

Синоптики рассказали, сколько снег продержится в Воронеже

Температура будет колебаться
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские синоптики рассказали о том, какой будет погода на рабочей неделе с 13 по 17 января. Так, столбик термометра не опустится ниже - 4 градусов, а также пройдут небольшие осадки. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В ночь на понедельник, 13 января, в Воронеже температура опустится до - 4 градусов. Будет облачно и без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с. А днем воздух прогреется до 1 градуса. Пройдет снег с дождем. Скорость западного ветра составит 7 м/с.

Ночью во вторник, 14 января, температура снова уйдет в минус. Столбик термометра опустится до -2 градусов. Будет облачно, а также пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер западный 4 м/с. Днем опять будет 1 градус тепла, облачно, временами небольшие осадки. Ветер юго-западный 2 м/с.

В ночь на среду, 15 января, столбик термометра все также будет оставаться на отметке в -2 градуса. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков с северо-западным ветром lj 2 м/с. Днем температура останется минусовой. Будет -1 градус, облачно и без осадков. Ветер западный 2 м/с.

Ночью в четверг, 16 января, похолодает до -3 градусов. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4 м/с. А днем столбик термометра покажет 0 градусов. Прогнозируется облачная погода и отсутствие осадков. Ветер также юго-западный 5 м/с.

В ночь на пятницу, 17 января, снова будет -3 градуса, облачно и без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с. Днем столбик термометра поднимется лишь до отметки в 0 градусов. Прогнозируется облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3 м/c.

Плюсовая температура должна быть и во вторник, 14 января. Все так же столбики термометров покажут 1°C. Осадки в этот день будут только в виде снега. Скорость ветра составит до 7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воронежском жилом комплексе нарисовали портрет адмирала Колчака
Воронежцев пригласили на «Книжную ночь Гарри Поттера»
Жительница Воронежской области поставила на учет иностранных родственников и попала под уголовное дело
Синоптики рассказали, сколько снег продержится в Воронеже
Воронежец лишился 98 тысяч во время продажи автомобиля
В Воронежской области мужчина пытался выдать 5 кг наркотиков за мусор
В Воронеже разобрали второй пролет виадука на 9 Января
В мэрии рассказали о борьбе с последствиями снегопада в Воронеже
В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе
В Воронежской области разыскивают 53-летнего мужчину в очках
В Воронеже спасатели вытащили собаку из ледяной воды
Воронежский «Буран» вырвал победу у китайского клуба «ОРДЖИ»
Воронежцам покажут купеческие портреты
Воронежцам покажут портреты поэтов Серебряного века
Воронежцев приглашают отметить Старый Новый год в театре
В Воронеже эвакуировали торговый центр «Арена»
За сутки аферисты обманули пятерых воронежцев на 300 тысяч рублей
В Воронеже маршрутка съехала в кювет
Жителя Воронежской области повторно лишили прав за пьяное вождение
В Воронежской области поймали вора, находившегося в федеральном розыске
В Воронеже пройдёт 11-й святочный фестиваль
В Воронеже автоинспекторы руками остановили «семерку» с отказавшими тормозами
Штормовое предупреждение: Воронеж захватит метель
Жители Воронежской области обчистили иномарки, когда не смогли их угнать
Воронежцев приглашают на Святки в усадьбу Веневитиновых
Больше 80% опрошенных воронежцев чувствуют себя патриотами
В преддверии снегопада воронежские коммунальщики мобилизуют все силы
Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест