Синоптики рассказали, сколько снег продержится в Воронеже

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:15:49+03:00

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Воронежские синоптики рассказали о том, какой будет погода на рабочей неделе с 13 по 17 января. Так, столбик термометра не опустится ниже - 4 градусов, а также пройдут небольшие осадки. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В ночь на понедельник, 13 января, в Воронеже температура опустится до - 4 градусов. Будет облачно и без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с. А днем воздух прогреется до 1 градуса. Пройдет снег с дождем. Скорость западного ветра составит 7 м/с.

Ночью во вторник, 14 января, температура снова уйдет в минус. Столбик термометра опустится до -2 градусов. Будет облачно, а также пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер западный 4 м/с. Днем опять будет 1 градус тепла, облачно, временами небольшие осадки. Ветер юго-западный 2 м/с.

В ночь на среду, 15 января, столбик термометра все также будет оставаться на отметке в -2 градуса. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков с северо-западным ветром lj 2 м/с. Днем температура останется минусовой. Будет -1 градус, облачно и без осадков. Ветер западный 2 м/с.

Ночью в четверг, 16 января, похолодает до -3 градусов. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4 м/с. А днем столбик термометра покажет 0 градусов. Прогнозируется облачная погода и отсутствие осадков. Ветер также юго-западный 5 м/с.

В ночь на пятницу, 17 января, снова будет -3 градуса, облачно и без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с. Днем столбик термометра поднимется лишь до отметки в 0 градусов. Прогнозируется облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3 м/c.

Плюсовая температура должна быть и во вторник, 14 января. Все так же столбики термометров покажут 1°C. Осадки в этот день будут только в виде снега. Скорость ветра составит до 7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU