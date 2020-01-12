2020-01-12T12:12:36+03:00
Общество

В Воронеже разобрали второй пролет виадука на 9 Января

Теперь рабочие займутся демонтажем пятого пролета
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

В Воронеже завершили демонтаж второго пролета путепровода на 9 Января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В данный момент рабочие занимаются разборкой ригеля второй опоры. А сразу после приступят к разборке пятого пролета. Третий и четвертый участок пока пропустят, так как не могут разобрать его из-за необходимости переноса контактной сети.

В мэрии также рассказали, что на виадуке параллельно ведется несколько видов работ - подготовка других пролетов к демонтажу, перенос и устройство защиты коммуникаций, устанавливаются вспомогательные конструкции на опоры.

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту на 9 Января планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке. Свое видение ситуации воронежцы также отразили в шуточном ролике, который появился на канале YouTube «Прочие, не те».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже разобрали второй пролет виадука на 9 Января
В мэрии рассказали о борьбе с последствиями снегопада в Воронеже
В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе
В Воронежской области разыскивают 53-летнего мужчину в очках
В Воронеже спасатели вытащили собаку из ледяной воды
Воронежский «Буран» вырвал победу у китайского клуба «ОРДЖИ»
Воронежцам покажут купеческие портреты
Воронежцам покажут портреты поэтов Серебряного века
Воронежцев приглашают отметить Старый Новый год в театре
В Воронеже эвакуировали торговый центр «Арена»
За сутки аферисты обманули пятерых воронежцев на 300 тысяч рублей
В Воронеже маршрутка съехала в кювет
Жителя Воронежской области повторно лишили прав за пьяное вождение
В Воронежской области поймали вора, находившегося в федеральном розыске
В Воронеже пройдёт 11-й святочный фестиваль
В Воронеже автоинспекторы руками остановили «семерку» с отказавшими тормозами
Штормовое предупреждение: Воронеж захватит метель
Жители Воронежской области обчистили иномарки, когда не смогли их угнать
Воронежцев приглашают на Святки в усадьбу Веневитиновых
Больше 80% опрошенных воронежцев чувствуют себя патриотами
В преддверии снегопада воронежские коммунальщики мобилизуют все силы
Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест