В Воронеже разобрали второй пролет виадука на 9 Января

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:12:36+03:00

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В Воронеже завершили демонтаж второго пролета путепровода на 9 Января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В данный момент рабочие занимаются разборкой ригеля второй опоры. А сразу после приступят к разборке пятого пролета. Третий и четвертый участок пока пропустят, так как не могут разобрать его из-за необходимости переноса контактной сети.

В мэрии также рассказали, что на виадуке параллельно ведется несколько видов работ - подготовка других пролетов к демонтажу, перенос и устройство защиты коммуникаций, устанавливаются вспомогательные конструкции на опоры.

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту на 9 Января планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке. Свое видение ситуации воронежцы также отразили в шуточном ролике, который появился на канале YouTube «Прочие, не те».

ИСТОЧНИК KP.RU