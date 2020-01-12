В мэрии рассказали о борьбе с последствиями снегопада в Воронеже

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:32:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 января, на столицу Черноземья обрушился снегопад. Метель продолжалась весь день и создала не только волшебное настроение, но и серьезные проблемы для автомобилистов и коммунальщиков. В мэрии рассказали, как боролись с последствиями стихии.

Так, за сутки было израсходовано больше двух тысяч тонн песко-соляной смеси. Так как о неблагоприятных погодных условиях было известно заранее, дороги и тротуары еще утром обработали противогололедными материалами. В течение дня комбинаты благоустройства также обрабатывали и очищали улицы. Было задействовано 228 единиц специализированной техники и более 280 работников ручной уборки, которые вручную освобождали от снега остановки и подходы к пешеходным переходам.

В ночное время количество техники было увеличено до 245-250 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU