2020-01-12T11:32:10+03:00
Общество

В мэрии рассказали о борьбе с последствиями снегопада в Воронеже

Коммунальщики израсходовали больше двух тысяч тонн песко-соляной смеси
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

В субботу, 11 января, на столицу Черноземья обрушился снегопад. Метель продолжалась весь день и создала не только волшебное настроение, но и серьезные проблемы для автомобилистов и коммунальщиков. В мэрии рассказали, как боролись с последствиями стихии.

Так, за сутки было израсходовано больше двух тысяч тонн песко-соляной смеси. Так как о неблагоприятных погодных условиях было известно заранее, дороги и тротуары еще утром обработали противогололедными материалами. В течение дня комбинаты благоустройства также обрабатывали и очищали улицы. Было задействовано 228 единиц специализированной техники и более 280 работников ручной уборки, которые вручную освобождали от снега остановки и подходы к пешеходным переходам.

В ночное время количество техники было увеличено до 245-250 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже разобрали второй пролет виадука на 9 Января
В мэрии рассказали о борьбе с последствиями снегопада в Воронеже
В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе
В Воронежской области разыскивают 53-летнего мужчину в очках
В Воронеже спасатели вытащили собаку из ледяной воды
Воронежский «Буран» вырвал победу у китайского клуба «ОРДЖИ»
Воронежцам покажут купеческие портреты
Воронежцам покажут портреты поэтов Серебряного века
Воронежцев приглашают отметить Старый Новый год в театре
В Воронеже эвакуировали торговый центр «Арена»
За сутки аферисты обманули пятерых воронежцев на 300 тысяч рублей
В Воронеже маршрутка съехала в кювет
Жителя Воронежской области повторно лишили прав за пьяное вождение
В Воронежской области поймали вора, находившегося в федеральном розыске
В Воронеже пройдёт 11-й святочный фестиваль
В Воронеже автоинспекторы руками остановили «семерку» с отказавшими тормозами
Штормовое предупреждение: Воронеж захватит метель
Жители Воронежской области обчистили иномарки, когда не смогли их угнать
Воронежцев приглашают на Святки в усадьбу Веневитиновых
Больше 80% опрошенных воронежцев чувствуют себя патриотами
В преддверии снегопада воронежские коммунальщики мобилизуют все силы
Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест