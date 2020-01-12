В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:30:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже «Фольксваген Поло» сбил 70-летнего мужчину. За рулем иномарки находился 26-летний житель Южного микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 12 января.

Авария произошла накануне, 11 января, в 18.05 у дома № 56 по улице 206 Стрелковой дивизии. Иномарка ехала со стороны улицы Корольковой в направлении улицы Приморской. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионера, который шел слева направо по ходу движения машины.

В результате ДТП пожилой мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 171 ДТП, из них в областном центре – 124, на федеральных трассах – 12, в районах области – 35. В 6 ДТП семь человек получили травмы различной степени тяжести и один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU