2020-01-12T09:30:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области разыскивают 53-летнего мужчину в очках

Павел Корсаков перестал выходить на связь с родными 10 января
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».
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В селе Новогремяченское Хохольского района разыскивают 53-летнего Павла Корсакова. Мужчина перестал выходить на связь 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Рост мужчины 175 см. У Павла Корсакова среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Пропавший также носит очки.

В день исчезновения он был в черной куртке, черных джинсах и черных ботинках. Волонтеры сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Павла Корсакова, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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