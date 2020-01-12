В Воронежской области разыскивают 53-летнего мужчину в очках
В селе Новогремяченское Хохольского района разыскивают 53-летнего Павла Корсакова. Мужчина перестал выходить на связь 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».
Рост мужчины 175 см. У Павла Корсакова среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Пропавший также носит очки.
В день исчезновения он был в черной куртке, черных джинсах и черных ботинках. Волонтеры сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Павла Корсакова, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU