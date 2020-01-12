В Воронеже спасатели вытащили собаку из ледяной воды
Воронежские спасатели вытащили из водохранилища пропавшую собаку. Басю хозяева искали неделю. Об этом сообщили в службе спасения.
Питомец пропал в Советском районе еще 3 января. Животное сорвалось с поводка, испугавшись взорвавшейся рядом петарды. Собаку замечали в разных районах города, а затем Бася попала в полынью на водохранилище у Чернавского моста. Об этом городским спасателям сообщили неравнодушные воронежцы.
Специалисты выехали на место и в буквально нырнули в ледяную воду за собакой. Бедолагу удалось спасти. Спасатели отвезли ее в приют для животных, а уже оттуда Басю забрала хозяйка.
ИСТОЧНИК KP.RU