2020-01-12T08:07:28+03:00
Общество

В Воронеже спасатели вытащили собаку из ледяной воды

Питомца по кличке Бася
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: служба спасения Воронежа.Фото: служба спасения Воронежа.
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Воронежские спасатели вытащили из водохранилища пропавшую собаку. Басю хозяева искали неделю. Об этом сообщили в службе спасения.

Питомец пропал в Советском районе еще 3 января. Животное сорвалось с поводка, испугавшись взорвавшейся рядом петарды. Собаку замечали в разных районах города, а затем Бася попала в полынью на водохранилище у Чернавского моста. Об этом городским спасателям сообщили неравнодушные воронежцы.

Специалисты выехали на место и в буквально нырнули в ледяную воду за собакой. Бедолагу удалось спасти. Спасатели отвезли ее в приют для животных, а уже оттуда Басю забрала хозяйка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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