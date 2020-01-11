Воронежцам покажут купеческие портреты

11 Янв. 2020 2020-01-11T20:28:38+03:00

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23 января на третьем этаже музея имени Крамского откроется выставка «Моршанская старина». Экспозиция представит коллекцию народного бытового портрета из собрания Моршанского историко-художественного музея. Она приурочена к празднованию 240-летия купеческого города Моршанска, одного из самобытных городков Центральной России. На выставке около 40 портретов обывателей Моршанска конца XVIII – начала XX веков из крестьянской и купеческо-мещанской среды, выполненных в технике масляной живописи по холсту и жести, а также тушью на картоне. Представленные экспонаты помогут проследить основные этапы существования жанра от зарождения до угасания, наступления эпохи фотографии. Наиболее яркому раскрытию портретных образов способствуют исторические фотографии Моршанска, разнообразные памятники купеческо-мещанского и старообрядческого быта: костюм, торговая утварь, посуда, книги, медно-литые иконы. Посетители погрузятся в атмосферу старого Моршанска периода его расцвета, когда на пристанях города формировался крупнейший в стране транзитный торговый хлебный караван. Выставку можно посмотреть по 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU