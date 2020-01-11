11 Янв. 2020 2020-01-11T17:32:16+03:00

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11 января около 17.00 в Воронеже эвакуировали торговый центр «Арена». Посетителей несколько раз по внутреннему радио попросили покинуть здание через эвакуационные выходы.

- Сообщение было несколько раз. Но паники никакой не было. Дыма и гари мы не заметили. Все выходы были оперативно открыты. Мы быстро вышли, в это время к торговому центру подъехало несколько пожарных машин, - сообщила «Комсомолке» наша читательница Ирина.

В торговом центре исключили вероятность пожара.

- В супермаркете сработал ручной пожарный извещатель. Скорее всего, кто-то из посетителей разбил стекло, - отметили в торговом центре.

Фото нашей читательницы.

ИСТОЧНИК KP.RU