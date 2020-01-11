2020-01-11T17:36:39+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области повторно лишили прав за пьяное вождение

Спасаясь от полицейской погони, житель Борисоглебска влетел в столб
Ярослав ИВАНОВ
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Фото ГУ МВД России по Воронежской областиФото ГУ МВД России по Воронежской области
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Борисоглебский суд снова лишил прав нерадивого водителя. Пьяного 21-летнего парня на «Киа Рио» пытались остановить автоинспектры ночью 16 октября 2019 года. Он решил скрыться, но не справился с управлением и врезался опору линий электропередач. Тогда его и задержали сотрудники ДПС. Водителя освидетельствовали алкотестером, который показал 0,417 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Меж тем, парня уже ловили пьяным за рулем! Правда, летом 2017 года он отказался от освидетельствования. Тогда суд лишал его прав на 1,5 года и назначил штраф 30 тысяч рублей за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В этот раз суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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