В Воронежской области поймали вора, находившегося в федеральном розыске

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:17:53+03:00

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10 января в Бутурлиновке задержали преступника, находившегося в федеральном розыске. В полдень на одной из улиц посёлка внимание сотрудников вневедомственной охраны привлек подозрительный гражданин. Мужчина был одет не по погоде и показался стражам порядка пьяным. В ходе проверки документов выяснилось, что 23-летний парень с ноября 2019-го года находится в федеральном розыске за совершение кражи в Москве.

Напомним, на днях в Воронеже поймали пару автоворов, которые покушались на угон четырёх «Мицубиси»/p>

ИСТОЧНИК KP.RU