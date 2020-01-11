В Воронеже пройдёт 11-й святочный фестиваль

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:01:54+03:00

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19 января воронежцев приглашают на 11-й Рождественский фольклорный фестиваль «У нас празднички, да все Святочки!». В программе музыкально-этнографическое представление «Дай бог тому, кто в этом дому!», разучивание народных игр и танцев, ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, выставка аутентичных инструментов «Музея забытой музыки».

В концерте примут участие ансамбли «Паветье», «Воля», «Время», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники», «Лазоревый цвет», «Вера», а также фольклорные коллективы детских школ искусств Воронежа и области. Ведущей программы станет доцент кафедры этномузыкологии Воронежского института искусств, руководитель фольклорного ансамбля «Паветье» Александра Самотягина.

Фестиваль пройдет в Городском дворце культуры (ул.9 Января, 108). Начало в 13.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU