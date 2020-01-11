В Воронеже на перекресток выкатилась «семерка» с отказавшими тормозами

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:49:17+03:00

Изменить размер текста: A A

10 января сотрудники Госавтоинспекции в Воронеже предотвратили аварию, в которой могли пострадать люди.

В три часа дня сотрудники ДПС, старшие лейтенанты полиции Алексей Хрыкин и Александр Хрипунов, обратили внимание на красную «семерку», которая медленно выкатилась на перекрёсток. Инспекторы увидели, что сидевшая за рулем ВАЗ-2107 молодая девушка выглядела испуганной. Другие водители сигналили со всех сторон, так как автомобиль затруднял движение. Сотрудники Госавтоинспекции поняли, что у «семерки» отказала тормозная система. Автоинспекторы подали сигнал остановиться всем машинам, а сами вручную остановили выкатывающуюся на перекресток «семерку».

34-летняя автоледи, приехавшая из Каширского района, рассказала, что при приближении к перекрестку у неё внезапно провалилась педаль тормоза. Оказалось, лопнул тормозной шланг. Дальше продолжать движение на автомобиле было опасно. Сотрудники ДПС откатили автомобиль в парковочный карман и вызвали на место эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU