2020-01-11T12:49:17+03:00
Общество

В Воронеже на перекресток выкатилась «семерка» с отказавшими тормозами

Аварии удалось избежать благодаря внимательности автоинспекторов
Ярослав ИВАНОВ
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Фото ГУ МВД России по Воронежской областиФото ГУ МВД России по Воронежской области
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10 января сотрудники Госавтоинспекции в Воронеже предотвратили аварию, в которой могли пострадать люди.

В три часа дня сотрудники ДПС, старшие лейтенанты полиции Алексей Хрыкин и Александр Хрипунов, обратили внимание на красную «семерку», которая медленно выкатилась на перекрёсток. Инспекторы увидели, что сидевшая за рулем ВАЗ-2107 молодая девушка выглядела испуганной. Другие водители сигналили со всех сторон, так как автомобиль затруднял движение. Сотрудники Госавтоинспекции поняли, что у «семерки» отказала тормозная система. Автоинспекторы подали сигнал остановиться всем машинам, а сами вручную остановили выкатывающуюся на перекресток «семерку».

34-летняя автоледи, приехавшая из Каширского района, рассказала, что при приближении к перекрестку у неё внезапно провалилась педаль тормоза. Оказалось, лопнул тормозной шланг. Дальше продолжать движение на автомобиле было опасно. Сотрудники ДПС откатили автомобиль в парковочный карман и вызвали на место эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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