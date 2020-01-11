2020-01-11T11:59:17+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: Воронеж захватит метель

Ожидается, непогода продлится сутки
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские спасатели предупредили о непогоде, которая продержится, по прогнозам синоптиков, сутки. С 15.00 11 января до 15.00 12 января по Воронежской области ожидается сильный снег, местами мокрый, гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы. С 3 часов ночи и до трёх часов дня 12 января местами по области усилится северный ветер - до 15-18 м/с.

Снег, кстати, уже пошёл, не дожидаясь выполнения прогнозов.

ГУ МЧС России по Воронежской области предупреждает, что из-за непогоды в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: возможны обрывы проводов ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, нарушение в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличение количества ДТП, проявление оползней местах с большим уклоном рельефа. Повышаются риски аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01» с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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