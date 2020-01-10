Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2020 году

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:10:50+03:00

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Артем и Варвара - самые популярные имена 2020-го, об этом сообщили в управления ЗАГС Воронежской области. С начала нового года имя Артем получили восемь мальчиков, Варварой назвали 13 девочек.

Всего в первый рабочий день нового года, 9 января, в отделениях регионального ЗАГС зарегистрировали 219 малышей. Первым мальчиком оказался новорожденный Егор, а первой девочкой - Анастасия. Кроме того, малышей в 2020-м назвали Полиной, Миланой, Владиславом, Дмитрием, Михаилом, Мирославой, Платоном, Захаром, Викторией, Александром, Дмитрием, Алисой, Вероникой, Романом.

Добавим, что Артем лидирует в воронежском рейтинге имен уже 10 лет. Также в 2019-м ребят часто называли Александрами и Иванами. У девочек преимущественно встречались имена София, Мария, Анастасия и Виктория.

Ранее облздрав сообщил, что в Воронеже с 1 по 8 января родилось 243 ребенка, среди которых 130 мальчиков и 113 девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU