Разбойник-романтик ограбил цветочный павильон в Воронеже

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:22:28+03:00

Ни одна девушка украденные цветы так и не получила. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Что вы делали вчера примерно в 5.30 утра? Как минимум двое воронежцев в это время не спали. Один из них - 19-летний продавец цветочного павильона на Московском проспекте. Второй - человек, который попытался ограбить лавку.

Неизвестный, будто терминатор, рукой разбил витрину и схватил две цветочные корзины. Продавец кричал вслед, но грабитель продемонстрировал нож. После этого желание продолжать преследование у сотрудника отпало.

- Ориентировка с приметами подозреваемого была передана ближайшим нарядам полиции. Гражданина задержали в одном из круглосуточных питейных заведений, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Это оказался не раз судимый 41-летний местный житель. Корзины были при нем. За разбой мужчине грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU