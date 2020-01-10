Разбойник-романтик ограбил цветочный павильон в Воронеже
Что вы делали вчера примерно в 5.30 утра? Как минимум двое воронежцев в это время не спали. Один из них - 19-летний продавец цветочного павильона на Московском проспекте. Второй - человек, который попытался ограбить лавку.
Неизвестный, будто терминатор, рукой разбил витрину и схватил две цветочные корзины. Продавец кричал вслед, но грабитель продемонстрировал нож. После этого желание продолжать преследование у сотрудника отпало.
- Ориентировка с приметами подозреваемого была передана ближайшим нарядам полиции. Гражданина задержали в одном из круглосуточных питейных заведений, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
Это оказался не раз судимый 41-летний местный житель. Корзины были при нем. За разбой мужчине грозит до 10 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU