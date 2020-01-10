2020-01-10T15:52:25+03:00
Происшествия

Воронежец пытался убедить полицейских, что 5,7 килограммов марихуаны – это мусор

Его «Ниссан» остановили для проверки как раз, когда он перевозил крупную партию «травки»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Анна сотрудники ГИБДД остановили для проверки «Ниссан-Моко», которым рулил 30-летний воронежец. В багажнике иномарки нашли свертки в полиэтиленовых пакетах. Водитель заявил, что это мусор. Однако вещество, находящееся в пакетах, очень напоминало марихуану. Экспертиза подтвердила, что это крупная партия «травки» - 5 килограммов 703 грамма.

- В отделе полиции мужчина признался, что марихуану он хотел продать. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Задержанного наркокурьера отправили в следственный изолятор. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест
В воронежский «Факел» пришел чемпион Европы
Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2020 году
Во время новогодних каникул 329 воронежцев пострадали из-за гололеда
Разбойник-романтик ограбил цветочный павильон в Воронеже
Из воронежского «Факела» ушел бывший игрок сборной России
Воронежец пытался убедить полицейских, что 5,7 килограммов марихуаны – это мусор
243 малыша родились в Воронеже за время новогодних праздников
В Воронеже задержали подростков, которые промышляли автомобильными кражами
В Воронежской области воры напоролись на полицейских, когда распиливали банкомат
Воронежские активисты требуют устранить брак при ремонте тротуара на улице Южно-Моравской
Мультик воронежских аниматоров «Волки и Овцы» бьет рекорды по кассовым сборам в Болгарии
В Воронеже пропал 56-летний мужчина
Стало известно, сколько инвесторам предстоит вложить в подземные переходы Воронежа
Воронежца обманули при покупке строительного вагончика
Умер заведующий балетной труппой Воронежского ТОБ
В Воронеже мужчина пропал перед Рождеством
На Северном мосту Воронежа после ДТП над водой повисла машина
Прокурорам Воронежской области представили нового руководителя
В Воронеже нашли три самых дорогих вакансии нового года
В Воронежской области изнасиловали 20-летнюю девушку