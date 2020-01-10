Воронежец пытался убедить полицейских, что 5,7 килограммов марихуаны – это мусор

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:52:25+03:00

Его «Ниссан» остановили для проверки как раз, когда он перевозил крупную партию «травки»

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В поселке Анна сотрудники ГИБДД остановили для проверки «Ниссан-Моко», которым рулил 30-летний воронежец. В багажнике иномарки нашли свертки в полиэтиленовых пакетах. Водитель заявил, что это мусор. Однако вещество, находящееся в пакетах, очень напоминало марихуану. Экспертиза подтвердила, что это крупная партия «травки» - 5 килограммов 703 грамма.

- В отделе полиции мужчина признался, что марихуану он хотел продать. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Задержанного наркокурьера отправили в следственный изолятор. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU