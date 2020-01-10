2020-01-10T15:38:03+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали подростков, которые промышляли автомобильными кражами

Подозреваемым - от 16 до 20 лет
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Аккумулятор и магнитола глубокой ночью исчезли из автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного на Бульваре Победы. Машину вскрыли отверткой. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку, и заметили троих молодых людей. С места преступления они скрылись на "девятке".

Машину остановили на улице Хользунова. Стало известно, что к преступлению причастны трое местных жителей в возрасте от 16 до 20 лет. Один из них уже был судим за кражу.

- Все похищенное изъято. Подозреваемые признались, что пошли на кражу, поскольку им требовались деньги, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Работают профессионалы: кто и как угоняет автомобили воронежцев. И что может защитить вашу машину. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест
В воронежский «Факел» пришел чемпион Европы
Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2020 году
Во время новогодних каникул 329 воронежцев пострадали из-за гололеда
Разбойник-романтик ограбил цветочный павильон в Воронеже
Из воронежского «Факела» ушел бывший игрок сборной России
Воронежец пытался убедить полицейских, что 5,7 килограммов марихуаны – это мусор
243 малыша родились в Воронеже за время новогодних праздников
В Воронеже задержали подростков, которые промышляли автомобильными кражами
В Воронежской области воры напоролись на полицейских, когда распиливали банкомат
Воронежские активисты требуют устранить брак при ремонте тротуара на улице Южно-Моравской
Мультик воронежских аниматоров «Волки и Овцы» бьет рекорды по кассовым сборам в Болгарии
В Воронеже пропал 56-летний мужчина
Стало известно, сколько инвесторам предстоит вложить в подземные переходы Воронежа
Воронежца обманули при покупке строительного вагончика
Умер заведующий балетной труппой Воронежского ТОБ
В Воронеже мужчина пропал перед Рождеством
На Северном мосту Воронежа после ДТП над водой повисла машина
Прокурорам Воронежской области представили нового руководителя
В Воронеже нашли три самых дорогих вакансии нового года
В Воронежской области изнасиловали 20-летнюю девушку