В Воронеже задержали подростков, которые промышляли автомобильными кражами

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:38:03+03:00

Подозреваемым - от 16 до 20 лет

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Аккумулятор и магнитола глубокой ночью исчезли из автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного на Бульваре Победы. Машину вскрыли отверткой. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку, и заметили троих молодых людей. С места преступления они скрылись на "девятке".

Машину остановили на улице Хользунова. Стало известно, что к преступлению причастны трое местных жителей в возрасте от 16 до 20 лет. Один из них уже был судим за кражу.

- Все похищенное изъято. Подозреваемые признались, что пошли на кражу, поскольку им требовались деньги, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU