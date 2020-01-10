В Воронежской области воры напоролись на полицейских, когда распиливали банкомат

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:20:00+03:00

Преступники попали в поле зрения видеокамеры. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В ночь на 9 января мужчины 21 и 37 лет решили поживиться содержимым банкомата, стоявшего на одной из улиц Анны. Они выдернули его, унесли с собой и прямо на улице решили распилить бензорезом. «Джентльменов удачи» спугнули полицейские, которых вызвали очевидцы расправы над банкоматом.

Воры нагло решили разрезать банкомат прямо на улице.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка, приехавшие на место преступления, увидели только удаляющуюся «семерку» воров и пустились в погоню. Преступники бросили машину на берегу пруда и подожгли ее. Хотели уйти пешком, прошли около десяти километров. Не помогло – их нашли по следам на снегу. Воров задержали в заброшенном доме на границе Аннинского района.

- Мужчины признали свою вину. Наши сотрудники выясняют, не причастны ли они также к похожему преступлению, совершенному в Южном микрорайоне Воронежа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU