2020-01-10T15:20:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области воры напоролись на полицейских, когда распиливали банкомат

Преступников нашли по следам на снегу [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Преступники попали в поле зрения видеокамеры.Преступники попали в поле зрения видеокамеры.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В ночь на 9 января мужчины 21 и 37 лет решили поживиться содержимым банкомата, стоявшего на одной из улиц Анны. Они выдернули его, унесли с собой и прямо на улице решили распилить бензорезом. «Джентльменов удачи» спугнули полицейские, которых вызвали очевидцы расправы над банкоматом.

Воры нагло решили разрезать банкомат прямо на улице. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Воры нагло решили разрезать банкомат прямо на улице.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка, приехавшие на место преступления, увидели только удаляющуюся «семерку» воров и пустились в погоню. Преступники бросили машину на берегу пруда и подожгли ее. Хотели уйти пешком, прошли около десяти километров. Не помогло – их нашли по следам на снегу. Воров задержали в заброшенном доме на границе Аннинского района.

- Мужчины признали свою вину. Наши сотрудники выясняют, не причастны ли они также к похожему преступлению, совершенному в Южном микрорайоне Воронежа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест
В воронежский «Факел» пришел чемпион Европы
Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2020 году
Во время новогодних каникул 329 воронежцев пострадали из-за гололеда
Разбойник-романтик ограбил цветочный павильон в Воронеже
Из воронежского «Факела» ушел бывший игрок сборной России
Воронежец пытался убедить полицейских, что 5,7 килограммов марихуаны – это мусор
243 малыша родились в Воронеже за время новогодних праздников
В Воронеже задержали подростков, которые промышляли автомобильными кражами
В Воронежской области воры напоролись на полицейских, когда распиливали банкомат
Воронежские активисты требуют устранить брак при ремонте тротуара на улице Южно-Моравской
Мультик воронежских аниматоров «Волки и Овцы» бьет рекорды по кассовым сборам в Болгарии
В Воронеже пропал 56-летний мужчина
Стало известно, сколько инвесторам предстоит вложить в подземные переходы Воронежа
Воронежца обманули при покупке строительного вагончика
Умер заведующий балетной труппой Воронежского ТОБ
В Воронеже мужчина пропал перед Рождеством
На Северном мосту Воронежа после ДТП над водой повисла машина
Прокурорам Воронежской области представили нового руководителя
В Воронеже нашли три самых дорогих вакансии нового года
В Воронежской области изнасиловали 20-летнюю девушку