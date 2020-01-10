2020-01-10T14:00:04+03:00
Звезды

Мультик воронежских аниматоров «Волки и Овцы» бьет рекорды по кассовым сборам в Болгарии

Детище студии Wizart собрало за первый уик-энд 72 тыс долларов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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студия Wizartстудия Wizart
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Мультфильм воронежской студии Wizart «Волки и овцы: Ход свиньей» успешно стартовал в Болгарии. Картина вышла в болгарских кинотеатрах 3 января и за первый уик-энд собрала 72,5 тыс долларов. Фильм занял вторую строчку в прокате - после ленты «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

- Предыдущими рекордсменами также были фильмы студии Wizart - третья и четвертая части франшизы «Снежная Королева», - отмечают прокатчики. - «Снежная Королева: Зазеркалье», релиз которой состоялся в Болгарии в марте 2019 года, собрала больше 60 тысяч долларов в первые выходные проката, что стало лучшим результатом для независимой анимации за последние 25 лет. А «Снежная Королева: Огонь и лед» собрала в Болгарии 220 тысяч долларов за период проката.

ИСТОЧНИК KP.RU

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