В Воронеже пропал 56-летний мужчина

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:54:47+03:00

о Геннадии Атрещенкове нет вестей с 8 января

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Поисково-спасательное объединение «Черноземье» обращается с просьбой о помощи в поисках Геннадия Митрофановича Атрещенкова, без вести пропавшего 8 января. В этот день мужчину в последний раз видели по адресу Московский проспект, 94.

Поисковики сообщают, что пропавшему 56 лет, его рост 185 см, волосы коротко стрижены, глаза серо-голубые. Мужчина имеет плотное телосложение.

В день исчезновения Геннадий Артрещенков был одет в темные брюки, черные туфли и черную спортивную куртку. Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите по телефону 8-960-131-97-08, 112 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU