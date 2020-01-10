Стало известно, сколько инвесторам предстоит вложить в подземные переходы Воронежа

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:47:44+03:00

А также сколько может составить концессионная плата в год

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В пресс-службе мэрии рассказали о деталях концессий четырех подземных переходов в Воронеже. Напомним, сейчас продолжается прием заявок от потенциальных инвесторов. Срок действия концессионных соглашений – двадцать лет.

Выяснилось, что два подземных перехода - по улице Ворошилова и проспекту Революции - были объединены в один контракт. Так как первый из них мог не заинтересовать потенциальных участников.

Предполагается, что на реконструкцию перехода на перекрестке проспекта Революции и улицы Степана Разина потребуется 17,3 млн рублей. Его площадь – 844,9 кв.м. Концессионная плата – от 1,7 млн в год.

Переход, расположенный по улице Ворошилова (площадь – 478,2 кв.м.), требует 11,2 млн вложений. Концессионная плата – от 264 тысяч в год.

Еще один лот - подземный пешеходный переход на Московском проспекте (376,1 кв.м.). На его реконструкцию требуется 8,8 млн рублей. Концессионная плата – от 614 тысяч в год.

Третий вариант: соглашение, касающееся подземного перехода на перекрестке улиц Димитрова и Волгоградской. Его площадь - 326 кв.м. Объем вложений в реконструкцию – 7,8 млн рублей. Концессионная плата – от 244 тысяч рублей в год.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсах пройдет 30 января 2020 года. До 28 мая допущенные к процедуре участники смогут подать свои конкурсные предложения, в этот же день произойдет вскрытие конвертов с предложениями. Протоколы комиссий будут подписаны до 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU