Воронежца обманули при покупке строительного вагончика
32-летний житель Советского района искал в сети строительный контейнер - вагончик-бытовку. Внимание привлекло объявление с низкой ценой. Он позвонил продавцу и предложил выкупить товар. Тот настоял на предоплате.
Наш герой наверняка слышал о мошенничестве с объявлениями. Но обман обычно касается мелкой техники или автомобилей. А тут - контейнер! Бдительность была на нуле.
В итоге мужчина перевел продавцу 39 тысяч рублей. Тот отключил телефон... Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, полицейские возбудили дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU
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