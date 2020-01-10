Воронежца обманули при покупке строительного вагончика

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:33:25+03:00

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32-летний житель Советского района искал в сети строительный контейнер - вагончик-бытовку. Внимание привлекло объявление с низкой ценой. Он позвонил продавцу и предложил выкупить товар. Тот настоял на предоплате.

Наш герой наверняка слышал о мошенничестве с объявлениями. Но обман обычно касается мелкой техники или автомобилей. А тут - контейнер! Бдительность была на нуле.

В итоге мужчина перевел продавцу 39 тысяч рублей. Тот отключил телефон... Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, полицейские возбудили дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU