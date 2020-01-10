2020-01-10T13:29:11+03:00
Общество

Умер заведующий балетной труппой Воронежского ТОБ

Александр Иванов скончался на 73 году жизни
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото Воронежского ТОБфото Воронежского ТОБ
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9 января не стало одного из старейших сотрудников театра, заведующего балетной труппой Александра Иванова. Александр Николаевич скончался на 73 году жизни.

В Воронежском театре оперы и балета Александр Иванов прослужил без малого 55 лет. В его трудовой книжке - только одна запись: он поступил в труппу театра в июне 1965 года - сразу после окончания Воронежского хореографического училища.

В его творческой копилке сольные характерные партии в балетах, такие как Герцог в «Жизели» Адана, Король в «Спящей красавице» и Наставник в «Лебедином озере» Чайковского и многие другие. Но его «визитной карточкой» навсегда осталась партия Дон Кихота из одноименного балета Минкуса, которую артист исполнял на сцене более 40 лет.

Свой профессионализм он передавал не только артистам балетной труппой театра, но и учащимся ВХУ, где был педагогом производственной практики, и артистам самодеятельности - он работал со студентами ВГУ, Лесотехнического института, учащимися музыкальных училищ, руководил студией эстрадно-народного танца «Импульс» городского дворца культуры «Северный», занимался с коллективами народной самодеятельности, учащимися спортивных школ и кадетского корпуса.

Светлая память...

ИСТОЧНИК KP.RU

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