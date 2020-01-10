В Воронеже мужчина пропал перед Рождеством
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Воронеже просят помочь в поиске 33-летнего Сергея Красова. 6 января 2020 года Сергей Андреевич ушел из дома и не вернулся. С тех пор он не связывался ни с родными, ни с друзьями.
Рост мужчины – 180 сантиметров. Он – худощавого телосложения. Волосы русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения воронежец был одет в черную куртку, темные трико и черные кроссовки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем Сергее Красове, позвоните по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок будет бесплатным в России.
ИСТОЧНИК KP.RU