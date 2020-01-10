На Северном мосту Воронежа после ДТП над водой повисла машина

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:56:07+03:00

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Днем 10 января на въезде на Северный мост с правого берега произошла авария, в результате которой «Лада» оказалась верхом на ограждении. Задняя часть автомобиля повисла над водохранилищем. Фото с места аварии опубликовали в интернете очевидцы, однако, обстоятельства происшедшего они не сообщают. Известно лишь, что в столкновении никто не пострадал.

Кстати, аварии с повисанием на отбойнике в этом месте не редкость: для разворота водителям необходимо пересечь плотный поток попутных машин, выезжающих на мост. Последнее похожее ДТП произошло здесь месяц назад.

ИСТОЧНИК KP.RU