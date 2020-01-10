2020-01-10T12:25:18+03:00
Происшествия

В Воронеже следователи показали фото с места новогоднего убийства

Мужчина хотел отметить праздник со знакомым, а в результате получил нож в сердце [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Следы крови хозяина ларька были на полу.Следы крови хозяина ларька были на полу.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Полицейские и сотрудники Следственного комитета раскрыли убийство 62-летнего мужчины. Он погиб вечером 31 декабря.

Перед Новым годом на улице Ростовской 62-летний мужчина зашел в свой киоск отметить праздник с 45-летним знакомым. Как водится, выпили. Собутыльники поссорились, гость выхватил нож и вонзил его пенсионеру в грудь. Ранение оказалось смертельным. Мужчину задержали. Он признал свою вину.

Видимо. мужчина хотел выйти на улицу и позвать на помощь. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Видимо. мужчина хотел выйти на улицу и позвать на помощь.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ЧП, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления СК России Юрий Шустов. – Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Вроде бы и закуска была, но смертельной ссоры все равно избежать не удалось. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Вроде бы и закуска была, но смертельной ссоры все равно избежать не удалось.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Новогодний праздник на Ростовской был омрачен страшной трагедией. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Новогодний праздник на Ростовской был омрачен страшной трагедией.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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