В Воронежской области на реке опрокинулась лодка, погиб человек

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:35:59+03:00

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В четверг, 9 января, на реке Воронеж в Рамони у моста опрокинулась лодка, в которой находились два человека – 61-летний отец и его 37-летний сын. Оба они оказались в ледяной воде. Старшему мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег и вытащить своего сына. Однако к приезду медиков тот уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, 37-летний мужчина погиб от переохлаждения организма.

По факту в полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU