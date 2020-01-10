В одном из районов Воронежа без электроэнергии останутся несколько улиц
В мэрии Воронежа предупредили о возможных отключениях электроэнергии в Краснолесном. Это связано с работами по техническому перевооружению электросетевого хозяйства узла «Графская» ЮВЖД на территории микрорайона.
Сбои с электроэнергией возможны в периоды с 13 по 19 января и с 27 января по 2 февраля с 9:00 до 16:00. Без света могут остаться жители домов на улицах Спортивная, Столля, Чистоозерская и Краснолесненская.
А с 20 по 26 января и с 3 по 9 февраля с 9:00 до 16:00 отключение электричества может произойти на улицах Ольгинская, Кировская, Железнодорожная и Приграничная.
ИСТОЧНИК KP.RU