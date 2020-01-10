В Воронеже в сгоревшем частном доме пострадали люди

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:38:02+03:00

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В четверг, 9 января, около 18 часов на улице 206 Стрелковой дивизии в воронежском микрорайоне Масловка загорелся жилой дом площадью 100 квадратных метров. По вызову на место ЧП отправились два отделения в составе 16 человек и четырех единиц техники.

Ликвидация пожара заняла около 20 минут. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в результате ЧП пострадали два человека. У одного мужчины 1984 года рождения отравление продуктами горения. У второго пострадавшего - ожоги. Он находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU