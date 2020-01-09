2020-01-09T22:30:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области владельца машины сбили насмерть во время оформления ДТП

Травмы получили инспектор ДПС и водитель авто, которое часом ранее врезалось в иномарку погибшего
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото с места аварии.фото с места аварии.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали, случилось в Острогожске 9 января. Около восьми часов вечера в районе дома №31 на улице Медведовского 23-летний парень на «десятке» врезался в «Митсубиши - Лансер», который двигался впереди в попутном направлении. Обе машины получили механические повреждения, но люди не пострадали.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, вскоре на место аварии прибыл экипаж ДПС, чтобы оформить дорожное происшествие. Правоохранители включили проблесковые маяки на патрульном автомобиле и выставили знаки аварийной остановки. Примерно в 21.10 во время заполнения документов пешеходов, которые стояли на проезжей части, сбил «Дэу Матиз». Им управлял 50-летний местный житель.

- В результате ДТП на месте погиб 44-летний владелец «Митсубиши». Еще двое получили ранения: водителю ВАЗ-110 оказали помощь на месте и отпустили домой, инспектора на скорой направили в Лискинскую ЦРБ, - добавили в полиции.

Также в пресс-службе регионального главка отметили, что место аварии было хорошо освещено, а их сотрудники находились в световозвращающих жилетах. Теперь силовикам предстоит выяснить, что стало причиной смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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