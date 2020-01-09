Воронежский «Буран» повторил финал молодежной сборной России, проиграв китайскому аутсайдеру

9 Янв. 2020 2020-01-09T22:09:48+03:00

Так же, как и лучшие наши юные мастера, «ураганные» ухитрились продуть, ведя в счете 3:1

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Матч в Воронеже с командой «КРС-БСУ» из Пекина, входящей в тройку худших команд ВХЛ, начался для «Бурана» как нельзя хуже. Уже на 19 секунде цели достиг дальний бросок Кристофера Сето. «Ураганные» ответили результативной контратакой на 10 минуте, ее завершил Влад Червоненко не то чтобы таким уж сильным выстрелом, но шайба все же заползла в сетку.

А вот во втором периоде все вроде бы, напротив, складывалось для воронежской команды как нельзя лучше. На 25 минуте Магомед Гимбатов после хорошей передачи Аслана Раисова реализовал большинство. Потом хоккеисты китайской команды ухитрились «заработать» сразу два удаления. В формате пять на три играли недолго. Раисов на 31 минуте вонзил шайбу в сетку рикошетом от штанги – 3:1.

Игра вроде бы давалась, что еще надо для спокойной победы? Но нет, в итоге «Буран» в точности повторил приключения российской молодежки в финальном матче с Канадой - только вот соперник был намного слабее. Сначала на 37 минуте после того, как шайба отскочила от штанги, первым на добивании был Александр Плотников (типичная же китайская фамилия, не находите?) – 3:2. И почти тут Юйэнь Зак просто набросил на ворота, кто-то подправил и получите 3:3.

В третьем периоде китайцы было повторили фокус с двойным удалением, да помешал Кузнецов, ринувшийся в драку. В итоге он и в рукопашной не победил, и команду без большого численного преимущества оставил. Малое же «Буран» не реализовал, хоккеисты воронежской команды занервничали, стали хватать удаления. Это безобразие продолжилось и в овертайме. В конце концов убежавший к воротам «ураганных» Джэйсон Фрэм принес победу гостям. А «Буран» вместо двух очков заработал лишь одно.

«Буран» с 39 очками пока 22-й. Отставание от зоны плей-офф восемь очков. С такой игрой этот гандикап не ликвидируешь.

Впереди у «Бурана» домашняя встреча 11 января еще с одним китайским клубом «ОРДЖИ», занимающим 25 место с 36 очками. Матч начнется в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU