2020-01-09T20:44:02+03:00
Общество

У предприниматель из Воронежской области принудительно списали долг с банковского счета

Сам же он отказывался расплачиваться
Олег ИВАНОВ
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Суд обязал индивидуального предпринимателя из Воронежской области выплатить более 30 тысяч рублей в пользу юридического лица. Он должен был выплатить проценты за пользование чужими деньгами и судебные расходы. Однако бизнесмен почему-то решил, что добровольно погашать задолженность не будет. Так дело и перешло в отдел судебных приставов.

Судебный пристав Бобровского районного отдела уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Однако тот не принял никаких мер.

- Судебным приставом в рамках исполнительного производства установлено наличие открытого на имя ИП банковского счета с находящимися на нем денежными средствами, достаточными для погашения задолженности, - сообщили в пресс-служба УФССП России по Воронежской области.

В результате сумма долга была погашена в полном объеме. Те самые 30 тысяч рублей просто в принудительном порядке списали со счета должника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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