У предприниматель из Воронежской области принудительно списали долг с банковского счета
Суд обязал индивидуального предпринимателя из Воронежской области выплатить более 30 тысяч рублей в пользу юридического лица. Он должен был выплатить проценты за пользование чужими деньгами и судебные расходы. Однако бизнесмен почему-то решил, что добровольно погашать задолженность не будет. Так дело и перешло в отдел судебных приставов.
Судебный пристав Бобровского районного отдела уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Однако тот не принял никаких мер.
- Судебным приставом в рамках исполнительного производства установлено наличие открытого на имя ИП банковского счета с находящимися на нем денежными средствами, достаточными для погашения задолженности, - сообщили в пресс-служба УФССП России по Воронежской области.
В результате сумма долга была погашена в полном объеме. Те самые 30 тысяч рублей просто в принудительном порядке списали со счета должника.
ИСТОЧНИК KP.RU