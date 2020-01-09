Жители села под Воронежем хотят закрыть дорогу для большегрузов

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:43:06+03:00

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В домах на улице Транспортная в селе Бабяково из-за движения фур появились трещины, а из-за пыли и выхлопных газов местные жители не могут открыть окна для проветривания. В итоге люди вместе с активистами Общероссийского народного фронта обратились в ГИБДД и администрацию Новоусманского района с просьбой ограничить движение большегрузов.

Дома №2, 2А, 4, 6, 8А и №10 расположены в месте, где улица Транспортная ведет к базе дорожно-строительной организации. Проезжая часть на этом участке узкая, имеет всего одну полосу движения, тротуара нет.

- Фактически живем в небольшом переулке. До весны 2018 года он был тихим и уютным. Но около полутора лет назад мимо наших домов начали ездить самосвалы, загруженные щебнем и песком. Они возят стройматериалы на базу дорожной организации. Особенно интенсивным движение бывает в сезон ремонтно-строительных работ, когда большегрузы катаются с раннего утра до позднего вечера, - рассказал житель дома №2 Юрий Толсторожев.

По словам жителей, около года назад из-за вибрации начали разрушаться фундамент и несущие стены жилых зданий. Сквозными трещинами пронизаны уже как минимум три из шести домов. Летом к этой проблеме прибавляются тучи пыли после того, как дорожная организация отсыпала проезд строительным мусором – битым кирпичом с остатками известкового раствора.

- К базе имеется альтернативный проезд, но организация не горит желанием им пользоваться, потому что он длиннее, – подчеркнул член регионального штаба ОНФ Игорь Яковлев.

Кроме того, под дорогой проходят газовые коммуникации. Это активисты Народного фронта выяснили в ходе выездной проверки. Из-за просадки грунта и вибрации трубы могут не выдержать. Без газоснабжения останется одна из самых протяженных улиц села.

ИСТОЧНИК KP.RU